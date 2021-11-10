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Задержанного в Крыму по подозрению в шпионаже депутата арестовали на два месяца

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Ялтинский городской суд постановил заключить под стражу на два месяца задержанного по делу о госизмене депутата местного горсовета Юрия Ломенко. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Таким образом суд на заседании удовлетворил ходатайство следственного управления ФСБ РФ. Ломенко будет находиться под стражей до 9 января 2022 года.

О том, что житель Ялты был задержан и арестован в Крыму, стало известно ранее в этот день. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанным оказался депутат местного горсовета. Накануне ареста он был лишен полномочий.

По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год мужчина по заданию Службы безопасности Украины собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о данных в том числе сотрудников органов Федеральной службы безопасности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»).

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