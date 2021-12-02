Лоза рассказал рэперу Оксимирону о способе «стать знаковым кумиром»

Российский музыкант Юрий Лоза не слушал альбом рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) и не планирует. По мнению певца, чтобы Оксимирону «стать знаковым кумиром», ему нужно умереть. Об этом он рассказал в четверг, 2 декабря, в беседе с «Известиями».

Лоза отметил, что слышал, как некоторые сравнивают Оксимирона с солистом группы «Кино» Виктором Цоем.

«Ему надо сначала помереть, чтобы стать таким знаковым кумиром, как Цой! <...> Ни у кого из живущих нет шансов стать таким же культовым и знаковым, как те, кто рано умер. Это — закон!» — добавил Лоза.

Музыкант также отметил, что он не знаком с творчеством рэпера и не слышал его последний альбом «Красота и уродство».

«Альбом не слушал и не собираюсь. Рэперов не слушаю <...> Он же не певец! Он — рэпер. Если бы он запел, я бы мог о нем говорить, но он же не поет. И это не поэзия. Поговорите с любым рэпером, он вам скажет, что рэперы не занимаются сочинением всяких там стишков. Рэперы — рифмуют <...> У них понтов знаете сколько? Больше, чем было у Моцарта», — выразил мнение Лоза.

1 декабря Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство». Уже спустя час после релиза на стриминговых сервисах он набрал миллион прослушиваний. В сборник вошли 22 композиции, в числе которых «Грязь», «Хоп-механика», «Нон-фикшн», «Намешано», «Агент» и другие треки.

Перед релизом «Красоты и уродства» рэпер обнародовал сборник своих треков, записанных за семь лет, а также пять видеоклипов.

8 ноября Оксимирон представил сингл и клип под названием «Организация». Свой трек артист посвятил некоему запрещенному формированию — «братьям без тайного рукопожатия». В видеоклипе, который снял Тим ROHO, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и имеющие отсылки к словам из песни.