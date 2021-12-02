Синоптик пообещал 20-сантиметровые сугробы в Москве

На следующей неделе в Москве ожидаются 20-сантиметровые сугробы. Об этом 2 декабря сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, настоящая зима пришла в Москву незамедлительно, и сугробы на базовой метеостанции ВДНХ к утру 2 декабря уже выросли до восьми сантиметров.

При этом эксперт отметил, что на других метеостанциях города, например, на Балчуге их высота достигла 10 сантиметров, а в Тушино — 13 сантиметров.

Тишковец сообщил, что в пятницу, 3 декабря, снежный покров останется на уровне 8–10 сантиметров. А в выходные, 4-5 декабря, похолодает, осадки перейдут в твердую фазу.

«Благодаря этому высота снежного покрова подрастет до 10–12 сантиметров», — сказал он в видеозаписи, размещенной в Instagram.

Ранее 2 декабря метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала приход циклона с Прибалтики в Москву, который ожидается в пятницу вечером, 3 декабря. Она добавила, что в этой связи в столице температура воздуха немного поднимется и выпадут небольшие осадки.

Так, в ночь на субботу будет снег, гололед, а температура воздуха составит –2...–4 градуса. Днем возможен небольшой снег, температура воздуха - 0...–2 градуса. 5 декабря будет облачно, без осадков, ночью температура воздуха опустится до –4 градусов, а днем составит –1...–3 градуса.

1 декабря в столице был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, осадков и ветра. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.

Также, 1 декабря, в аэропортах Москвы и Подмосковья из-за снегопада задержали 32 рейса, отменили 30.

30 ноября в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. Специалисты отметили, что на большей части территории страны температура в декабре будет около средних многолетних значений или немного выше нормы.