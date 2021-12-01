В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гололедица, осадки и ветер в первый день зимы заставили синоптиков повысить уровень погодной опасности до оранжевого в столице 1 декабря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21 часа 30 ноября до 7 часов 1 декабря по городу Москве ожидается снег, местами метель. Сильная гололедица. В отдельных районах усиление ветра с порывами 17-22 м/с», — говорится в сообщении столичного управления МЧС РФ.

О сильном ветре и гололедице до вечера 2 декабря предупреждает и прогностическая карта Гидрометцентра.

Циклон Бенедикт, который спровоцировал осадки, ветер и гололед, стал за последние 70 лет самым мощным. В столице выпало более 40% месячной нормы осадков.

Утром 30 ноября в городе шел дождь и сопровождался почти ураганным ветром — он снес многоярусные строительные леса. Из-за непогоды в московских аэропортах были отменены или задержаны более 70 рейсов.

В первую зимнюю ночь толщина гололедицы достигнет 10–15 мм, высота снежного покрова составит от 5 до 7 см, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, зона гололедицы — не путать с гололедом — охватит собой всю Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье.