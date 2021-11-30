Число задержанных и отмененных из-за непогоды рейсов в Москве превысило 70

Более 70 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы на фоне непогоды. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» на вечер вторника, 30 ноября.

На 22:44 мск аэропорт Домодедово задержал 28 рейсов и два отменил, Шереметьево задержал 12 рейсов, 13 отменил, воздушная гавань Внуково задержала 12 рейсов и четыре отменила.

30 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что в столице в ночь на 1 декабря ожидаются снег и метель.

29 ноября в Москву и область пришла ненастная погода с резким понижением атмосферного давления. В столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Из-за ветра он продлится до 09:00 среды, 1 декабря.

В столичном комплексе городского хозяйства порекомендовали жителям Москвы 30 ноября воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра.