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Метеоролог рассказала о погоде в конце недели в Москве
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Метеоролог рассказала о погоде в конце недели в Москве

Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в конце недели в Москве
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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в четверг, 2 декабря, рассказала «Известиям» о погоде в столице в конце текущей недели.

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По словам специалиста, в пятницу вечером в столичный регион придет циклон с Прибалтики, из-за чего ожидается повышение температуры и небольшие осадки.

«В ночь на субботу будет снег, гололедица, температура воздуха составит –2...–4 градуса. Днем возможен небольшой снег, а температура воздуха составит 0...–2 градуса, также порывы ветра могут достигнуть 12 м/с. В воскресенье будет облачно, без осадков, ночью температура воздуха дойдет до –4 градусов. Днем –1...–3 градуса. В целом в этот день погода будет комфортной для прогулок», — рассказала Позднякова.

1 декабря в столице был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, осадков и ветра. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.

В тот же день в аэропортах Москвы и Подмосковья из-за снегопада задержали 32 рейса, отменили 30.

Кроме того, в столице зарегистрировали падение почти 160 деревьев из-за сильного ветра, в результате оказалось повреждено около 90 автомобилей.

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