Россиянам назвали стоимость создания новогоднего уюта для дома

Спрос россиян на новогодние товары в преддверии праздников вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными товарами у граждан для создания праздничной атмосферы дома оказались елки, игрушки и мишура, гирлянды, новогодние венки, снежинки и свечи, а также новогодняя скатерть и посуда.

Согласно данным экспертов Авито, которые в свое распоряжение получили «Известия» в четверг, 2 декабря, осенью интерес россиян к искусственным елкам вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, а на живое дерево — на 31%.

Стоимость праздничного дерева при этом оказалась выше на 7% чем в 2020 году. В среднем колючий символ праздника можно приобрести за 1,5 тыс. рублей. Активнее россияне стали интересоваться и елочными игрушками. Спрос на них вырос на 95%. Отмечается, что звезды на верхушку елки стали искать чаще на 61%. Средняя цена игрушек выросла на 25% и составила 500 рублей.

Среди востребованных в преддверии праздника товаров для украшения новогодней елки оказались гирлянды и мишура. Их популярность по сравнению с 2020 годом выросла на 65% и 26% соответственно. В среднем россиянам придется выложить за гирлянды 600 рублей, что на 8% меньше чем в прошлом году, а вот цена на мишуру осталась неизменной — 500 рублей.

Таким образом, покупка искусственной елки и украшений для нее в 2021 году обойдется гражданам в среднем в 3 790 рублей.

Однако в россияне украшают свои дома не только «зеленой красавицей», но и новогодними элементами декора интерьера. Одними из наиболее популярных товаров в текущем году оказались сувениры с изображением символа грядущего 2022 года – Тигра. При этом полосатые кошки обойдутся россиянам на 50% дороже, чем «Быки» в прошлом году.

Снежинки в 2021 году граждане страны предпочитают не сами вырезать из бумаги, а приобретать в магазинах. Так, их популярность выросла на 91% и сделанное профессионалами украшение в среднем можно купить за 300 рублей.

Входные двери также не остаются без праздничного внимания. Их украшают новогодними венками, которые стали на 61% более востребованными, чем в прошлом году и их стоимость также выросла на 10% и в среднем составила 1110 рублей.

Декор праздничного стола для россиян тоже играет немаловажную роль. В этом году популярностью пользуются скатерти и посуда с новогодней тематикой. Их стали искать чаще на 92%. Скатерть в среднем можно приобрести за 600 рублей, а праздничные сервизы стали дешевле на 17%, и их средняя цена составила 1000 рублей.

По подсчетам аналитиков, общая средняя стоимость новогоднего декора для дома составит 3 600 рублей. Таким образом в среднем россияне тратят на новогодний уют для дома в текущем году 7 390 рублей.

Ранее в этот же день британские СМИ со ссылкой на экспертов предупредили, что живая елка, которую традиционно принято ставить дома на Рождество и Новый год несет в себе опасность. Согласно выводам специалистов, в елке содержатся аллергены и множество видов плесени, которые способны вызвать у человека головные боли.