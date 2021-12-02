Любителей новогодних елок предупредили о наличии в них 53 видов плесени

Живая елка, которую традиционно принято ставить дома на Рождество и Новый год несет в себе опасность. Как установили британские эксперты, в елке содержатся аллергены и множество видов плесени, которые способны вызвать у человека головные боли. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила газета The Sun.

По словам аллерголога Макса Вайсберга, ель содержит в себе множество видов опасной плесени, а люди, страдающие от аллергии, наиболее чувствительно реагируют на запахи растений, травы и плесени.

Он отметил, что согласно проведенным исследованиям, которые включали в себя анализ 28 рождественских елок различных видов, включая их иглы и кору, ученые обнаружили в них 53 различных типов плесени.

Поэтому у людей появляется так называемый синдром рождественской елки, выражающийся в кашле или насморке. Кроме того, украшая дерево, человек может чихать, испытывать головные боли, недомогания в ушах.

Вайсберг также пояснил, что на синтетических елках тоже могут быть аллергены, такие как пыль и плесень, и перед установкой желательно сделать их влажную уборку.

Ранее, 30 сентября, власти Подмосковья сообщили, что новогоднюю елку на елочных базарах в Московской области можно будет приобрести от 600 рублей. Цены будут зависеть от породы дерева и его размера. Так, самой доступной оказалась сосна — в среднем 150 рублей за штуку. Новогодний букет из сибирской пихты будет стоить 300 рублей. В этом году цены на живые новогодние деревья в регионе почти не изменились. Некоторые виды импортных деревьев незначительно подорожали.