Украина обвинила РФ и ФРГ в специальном «затягивании» ввода СП-2

Россия и Германия используют приостановку сертификации газопровода «Северный поток – 2», чтобы нарочно затянуть его открытие. Такое мнение высказал в среду, 1 декабря, в своей статье для издания «Главред» украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

При этом он подчеркнул, что Москва может делать это из «корыстных побуждений».

«Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии», — отметил эксперт, добавив, что зная это, обе страны пошли на такой шаг сознательно.

По словам Землянского, нынешняя ситуация на европейском рынке якобы выгодна России, поскольку она может получать «дополнительные дивиденды».

1 декабря по итогам торгов цены фьючерсов на газ на бирже ICE поднялись на 1,3% — до $1095 за 1 тыс. куб. м.

В конце лета – начале осени стоимость газа в Европе резко поднялась. Эксперты связывали это с несколькими факторами — низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

6 октября был достигнут исторический максимум — $1937 за 1 тыс. куб. м. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.