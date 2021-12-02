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Украина обвинила РФ и ФРГ в специальном «затягивании» ввода СП-2

Экономист Землянский: Россия и ФРГ нарочно затягивают сертификацию «Северного потока-2»
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Россия и Германия используют приостановку сертификации газопровода «Северный поток – 2», чтобы нарочно затянуть его открытие. Такое мнение высказал в среду, 1 декабря, в своей статье для издания «Главред» украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

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При этом он подчеркнул, что Москва может делать это из «корыстных побуждений».

«Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии», — отметил эксперт, добавив, что зная это, обе страны пошли на такой шаг сознательно.

По словам Землянского, нынешняя ситуация на европейском рынке якобы выгодна России, поскольку она может получать «дополнительные дивиденды».

1 декабря по итогам торгов цены фьючерсов на газ на бирже ICE поднялись на 1,3% — до $1095 за 1 тыс. куб. м.

В конце лета – начале осени стоимость газа в Европе резко поднялась. Эксперты связывали это с несколькими факторами — низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

6 октября был достигнут исторический максимум — $1937 за 1 тыс. куб. м. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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