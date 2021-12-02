Корабль «Адмирал Пантелеев» представит Россию на учения ARNEX-2021

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» прибыл в Индонезию для участия в первом совместном военно-морском учении стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ВМФ России ARNEX-2021, сообщил 2 декабря отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

На территории военно-морской базы в порту« Белаван» 1 декабря состоялась торжественная церемония открытия военно-морского учения. В ходе церемонии гости, среди которых постпред РФ при АСЕАН Александр Иванов, посол России в Индонезии Людмила Воробьева, командующий первым флотом военно-морских сил Индонезии контр-адмирал Арсияд Абдулла и военные атташе стран-членов АСЕАН, поднялись на БПК «Адмирал Пантелеев».

Их встретил почетный караул, который в честь прибытия гостей дал артиллерийский салют. Александр Иванов отметил, что учения направлены исключительно на поддержание мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Таким образом, открыта новая страница в российско-АСЕАНовском стратегическом партнерстве», — сказал он.

Российские и иностранные дипломаты осмотрели боевой корабль Тихоокеанского флота России и оставили записи в Книге почетных посетителей.

Военно-морское учение ARNEX-2021 проходит в территориальных водах Индонезии в районе острова Ве с 1 по 3 декабря. В нем задействованы корабли восьми государств: России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы.

В ходе активной части учения военные отработают совместное тактическое маневрирование кораблями, проведут тренировки связистов, выполнят задачи по опросу и досмотру вызывающего подозрения судна, проработают тактики поиска и спасения на море.

Ранее 1 декабря Минобороны РФ сообщило о том, что военнослужащие в составе батальонных тактических групп мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов.

Кроме того, в ЮВО отметили, что военнослужащие России в 2022 году проведут командно-штабное учение (КШУ) с группировками войск на юго-западе. Запланировано более 3 тыс. мероприятий по боевой подготовке в условиях пустынной и горной местности.