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В ЮВО рассказали о планах боевой подготовки в 2022 году

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Военнослужащие России в 2022 году проведут командно-штабное учение с группировками войск на юго-западе. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) в среду, 1 декабря.

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Запланировано более 3 тыс. мероприятий по боевой подготовке в условиях пустынной и горной местности.

«Основным мероприятием боевой и оперативной подготовки войск ЮВО в новом году станет двустороннее командно-штабное учение с группировками войск на юго-западном стратегическом направлении», — говорится в сообщении.

Командующий войсками ЮВО, генерал армии Александр Дворников отметил, что важно провести анализ стратегии и тактики действий военных в горячих точках, систематизировать полученный опыт. От командиров подразделений потребуется применение новых элементов боевого порядка для наращивания силы на поле боя.

«Важно анализировать стратегию и тактику действий в горячих точках как армий иностранных государств, так и различных вооруженных формирований, обобщать опыт боевых операций и внедрять его в подготовку войск нашего округа», — отметил Дворников.

Как уточняется в сообщении, 415-й учебный центр начал свою работу в Краснодарском крае. Там проходят подготовку младшие специалисты, водители и механики-водители танков и боевых машин пехоты.

29 ноября российские военные провели противокорабельные учения с участием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на побережье Черного моря. Учения состоялись на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke.

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