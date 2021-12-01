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Более 10 тыс. военных провели маневры в учениях Южного военного округа

На юге России начались учения с участием более 10 тыс. военных
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Военнослужащие в составе батальонных тактических групп (БТГр) мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марши в районы общевойсковых полигонов, сообщила 1 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

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«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля на более чем 30 общевойсковых полигонах», — пояснили в ведомстве.

В ЮВО добавили, что на базе основных полигонов для размещения личного состава оборудованы автономные полевые лагеря АПЛ-500. Такие лагеря расположены на полигонах Прудбой в Волгоградской области, Ашулук — в Астраханской области, Тарское — в Северной Осетии, Николо-Александровский — на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский — в Ростовской области и Опук — в Крыму.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения стартуют в пунктах постоянной дислокации — в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе в рамках второго и третьего учебных модулей, уточнили в ведомстве.

Также в ЮВО сообщили, что военнослужащие России в 2022 году проведут командно-штабное учение (КШУ) с группировками войск на юго-западе. Запланировано более 3 тыс. мероприятий по боевой подготовке в условиях пустынной и горной местности.

Ранее, 29 ноября, российские военные провели противокорабельные учения с участием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на побережье Черного моря. Учения состоялись на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke.

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