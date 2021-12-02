Автоэксперт опроверг версию о неисправности BMW блогера Губденского

Автоэксперт Владимир Сажин уверен: доказать, что блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, погиб в ДТП из-за технической неисправности своего автомобиля BMW будет практически невозможно. Такое мнение он высказал в четверг, 2 декабря, в беседе с «Известиями».

Эту версию произошедшей на Кутузовском проспекте аварии выдвинул юрист Андрей Подшивалов, занимающийся спорами по автотематике.

Сажин, в свою очередь, настаивает, что произошедшее было связано с мастерством водителя и управлением машиной.

«Это была скорость, это был выбор скорости, не соответствующий погодным условиям. Это всё привело к ДТП. Состояние автомобиля в техническом плане можно оценивать, как угодно. Сейчас идет следствие, которое установит все причины происшествия», — сказал он.

Эксперт отметил, что в случае, если произошедшая трагедия была связана с поломкой транспортного средства, то тогда ответственность за нее должен нести завод BMW.

«Я сильно сомневаюсь, что неисправность машины можно будет доказать, неисправность транспортного средства как причину ДТП. В любом случае водитель, выезжая на автомобиле, должен следить за технической исправностью транспортного средства. Если он видит, что оно не исправно, то значит он не должен его эксплуатировать», — отметил Сажин.

Специалист добавил, что, естественно, каждая сторона будет выдвигать свои доводы в пользу той или иной версии.

«Стороне защиты Саида надо будет отвести вину от себя. Если он не отведет вину, то иски все на возмещение ущерба лягут на родственников. И он будет отводить вину от себя в любом случае», — подчеркнул собеседник телеканала.

20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Зайнудинов заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно.