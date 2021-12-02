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Миротворцы РФ в Карабахе отработали отражение удара на наблюдательный пост

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Российские миротворцы во время планового занятия по боевой подготовке предотвратили возможные нарушения со стороны условного противника на наблюдательном посту в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Военные отработали тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузку на бронетранспортер БТР-82А, блокирование условного нарушителя и маневрировании на указанный рубеж, используя скрытные складки рельефа местности, оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим военнослужащим, а также действия по недопущению миротворцами нарушений и возможного нападения на пост, используя средства имитации.

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«С личным составом поста регулярно проводятся тренировки по боевой готовности днем и ночью. Отрабатываются различные вводные, что в дальнейшем позволяет умело действовать личному составу при возникновении любых нестандартных ситуаций. При проведении тренировок по боевой готовности местные жители ближайших населенных пунктов относятся к нам с доверием и пониманием, никаких проблем и вопросов при организации тренировок не возникает», — пояснил представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Лычкин.

Завершилось занятие комплексной тренировкой с практическими действиями и отработкой задач по поддержанию боеготовности наблюдательного поста.

30 ноября специалисты Центра гуманитарного реагирования миротворческого контингента РФ обеспечили безопасность работ при восстановлении 20 км линии электропередач (ЛЭП) вдоль линии разграничения сторон в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Дополнительно подключено более 150 фонарных столбов дорожного освещения.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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