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Новый порядок выдачи медсправок для водителей вступит в силу с 1 марта 2022 года

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Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 декабря.

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«Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами», — говорится в документе.

Нововведения вступят в силу 1 марта 2022 года.

Отмечается, что кандидатов на получение водительских прав из так называемых групп риска будут направлять на лабораторный анализ, несмотря на результаты химико-токсикологического исследования (экспресс-теста).

Лабораторный анализ будут назначать наркологи, заметившие подозрительные симптомы, среди которых: ускорение или замедление темпа мышления, эмоциональная неустойчивость, заторможенность, сонливость или возбуждение, а также признаки внутривенного введения веществ, включая следы от инъекций, отмечает «Газета.RU».

23 ноября Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок. В ведомстве выдвинули идею проводить обязательные лабораторные исследования для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

В тот же день идею оценили в Госдуме. По словам депутата Тамары Фроловой, обеспечение безопасности на дорогах является одной из главных задач российских властей, поэтому в связи с этим особое внимание необходимо обратить на поведение водителей.

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