Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей

Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей. Об этом 1 декабря сообщается на портале правовой информации.

Нововведения вступят в силу 1 марта 2022 года.

Отмечается, что кандидатов на получение водительских прав из так называемых групп риска будут направлять на лабораторный анализ, несмотря на результаты химико-токсикологического исследования (экспресс-теста).

Уточняется, что лабораторный анализ будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также подозрительные симптомы, среди которых: повышенная потливость, сухость кожи, бледность, сонливость или эмоциональная неустойчивость, дрожание рук, сужение или расширение зрачков, слишком низкий или высокий пульс, учащенное или замедленное дыхание. Врач должен наблюдать сразу не менее трех признаков употребления наркотиков.

Согласно новым правилам, на прием к наркологу и психиатру для получения медсправки необходимо будет приходить в нарко- и психдиспансер по месту жительства или пребывания. Помимо этого изменится и бланк справки — теперь в нем появится перечень врачей, которые будут проводить освидетельствование, с графой для подписи специалистов.

23 ноября Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок. В министерстве подготовлен проект новой процедуры. В документе впервые идет речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств». В соответствии с новыми правилами исследования должны будут пройти водители, которым вернули права после истечения срока их лишения.

Также в этот день, 23 ноября, идею изменить правила получения справок для водителей оценили в Госдуме. По словам депутата Тамары Фроловой, поддержавшей данную инициативу министерства, обеспечение безопасности на дорогах является одной из главных задач российских властей, поэтому в связи с этим особое внимание необходимо обратить на поведение водителей.