Прямой эфир
Политика
Косачев заявил об использовании НАТО «агрессии РФ» для продвижения на восток
Мир
Блинкен заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений в отношении РФ
Общество
Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей
Мир
Санкции ЕС в связи с миграционным кризисом могут затронуть компанию «Белавиа»
Экономика
Мировые цены на кофе достигли максимумов 2011 года
Мир
Лукашенко назвал Зеленского случайным человеком в политике
Общество
Улицу в родном для Градского Копейске назвали в его честь
Мир
Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Канаде
Мир
Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за киберпреступления
Авто
Подержанные автомобили в России с начала года подорожали на 34%

Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей. Об этом 1 декабря сообщается на портале правовой информации.

Нововведения вступят в силу 1 марта 2022 года.

Не тебе водить: в ГД прорабатывают увеличение штрафов за подделку прав
За сколько их можно купить и что за это грозит

Отмечается, что кандидатов на получение водительских прав из так называемых групп риска будут направлять на лабораторный анализ, несмотря на результаты химико-токсикологического исследования (экспресс-теста).

Уточняется, что лабораторный анализ будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также подозрительные симптомы, среди которых: повышенная потливость, сухость кожи, бледность, сонливость или эмоциональная неустойчивость, дрожание рук, сужение или расширение зрачков, слишком низкий или высокий пульс, учащенное или замедленное дыхание. Врач должен наблюдать сразу не менее трех признаков употребления наркотиков.

Согласно новым правилам, на прием к наркологу и психиатру для получения медсправки необходимо будет приходить в нарко- и психдиспансер по месту жительства или пребывания. Помимо этого изменится и бланк справки — теперь в нем появится перечень врачей, которые будут проводить освидетельствование, с графой для подписи специалистов.

23 ноября Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок. В министерстве подготовлен проект новой процедуры. В документе впервые идет речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств». В соответствии с новыми правилами исследования должны будут пройти водители, которым вернули права после истечения срока их лишения.

Также в этот день, 23 ноября, идею изменить правила получения справок для водителей оценили в Госдуме. По словам депутата Тамары Фроловой, поддержавшей данную инициативу министерства, обеспечение безопасности на дорогах является одной из главных задач российских властей, поэтому в связи с этим особое внимание необходимо обратить на поведение водителей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021