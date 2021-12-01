Источник опроверг информацию о захвате талибами КПП Ирана

Иранские силы полностью контролируют границу, информация о том, что «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) захватил несколько контрольно-пропускных пунктов (КПП) на ирано-афганской границе, не соответствует действительности. Об этом 1 декабря заявил источник агентству Tansim.

Информацию журналистам предоставил местный чиновник. Он подчеркнул, что столкновение между военнослужащими Ирана и талибами действительно произошло. Однако сейчас перестрелки прекратились, а Иран полностью контролирует границу, сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Причиной перестрелки стало неверное понимание афганской стороной пограничной линии. Несколько лет назад в сотнях метров от границы Ирана были возведены стены. 1 декабря иранские фермеры зашли за стены, оставаясь на территории страны, что талибы расценили как нарушение границы.

17 ноября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». Также Патрушев считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.

Ранее, 10 ноября, Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул, что это главная проблема, исходящая с афганского направления. Секретарь Совбеза отметил, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.