Патрушев предупредил о возможном катастрофическом сценарии для Афганистана

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 17 ноября заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков».

«Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне», — сказал он на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

Также Патрушев считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.

«Сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка — как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении. Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу — оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод», — сказал он.

Патрушев уточнил, что трудно прогнозировать, какие у этого могут быть последствия для региона, стран СНГ и для всего мира в целом, но заверил, что они окажутся крайне негативными.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с лидером Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси обстановку в Афганистане.

Ранее, 10 ноября, Николай Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул, что это главная проблема, исходящая с афганского направления. Секретарь Совбеза отметил, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности.

Кроме этого, страна находится на грани гуманитарного кризиса: продолжается засуха, цены на продовольствие растут, и более 18 млн человек голодают.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.