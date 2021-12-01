Названа главная опасность антидепрессантов

Психиатр, президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко предупредил, что прием антидепрессантов без назначения врача может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В беседе с ИА «Ура.Ру» специалист отметил, что бесконтрольный прием препаратов грозит нарушениями как физического, так и духовного состояния человека. Савенко подчеркнул, что назначать антидепрессанты должен психиатр.

Он пояснил, что важно знать противопоказания для приема конкретных средств, поскольку комбинация психотропных препаратов является «целой сложной наукой». Эксперт напомнил, что употребление антидепрессантов иногда приводит к тревоге и даже суициду.

«Депрессии чреваты суицидальным риском и экстремальными поступками, когда человек может в таком состоянии духа пойти навстречу опасности. Есть депрессии латентные, скрытые, маскированные, находящиеся под маской чего-то безобидного, соматического, обычного. И самолечение может смазать картину даже для узкого специалиста», — цитирует Савенко телеканал «Звезда».

По словам семейного психотерапевта Натальи Наумовой, для привыкания к антидепрессантам достаточно одного месяца приема, пишет «Федеральное агентство новостей». Она подчеркнула важность плавного начала и завершения приема подобных препаратов, потому что иначе у человека могут появиться расстройство сна, дополнительные тревоги, необоснованные страхи, расслабленность, которая ведет к потере мотивации. Если же пациент испугается и попытается резко отказаться от препарата, могут начаться различные психические расстройства, отмечает телеканал «360».

27 ноября главврач психиатрической больницы имени Алексеева («Кащенко»), главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк заявил о росте депрессивных расстройств из-за COVID-19. Он добавил, что люди не стали чаще обращаться к врачам — страх есть не только перед болезнью и вакцинацией, но и перед психиатрией.