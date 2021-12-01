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Лукашенко рассказал о предложении Путина Киеву завершить войну в Донбассе

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Президент России Владимир Путин предлагал Петру Порошенко, когда тот был президентом Украины, восстановить Донбасс и завершить военные действия. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Как отметил президент Белоруссии, Порошенко сначала принял предложение, а затем отказался.

«Мы разговаривали. И Путин в сердцах говорит: ну что творят, надо заканчивать это, один народ там и так далее, и так далее. Я ему говорю: ну что ты предлагаешь конкретно? Он говорит: надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс. Надо, чтобы люди жили нормально. Я говорю, если это официально, я готов с Порошенко на эту тему переговорить», — вспомнил Лукашенко о разговоре с Путиным.

Президент Белоруссии приехал к Порошенко, подчеркивая, что военные действия происходят на территории Украины, а не в Белоруссии или России. Лукашенко отметил, что хорошо знал Порошенко еще до его президентства.

«Я ему говорю: Петро, война у тебя, война не у меня, не у Путина, на твоей земле, и надо делать всё для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают. Тем более, ты же посмотри, тебе предлагают восстановить Донбасс. Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю», — рассказал Лукашенко «РИА Новости».

Лукашенко добавил, что сначала Порошенко согласился, а через месяц отказался. Как считает президент Белоруссии, украинский лидер попал под внешнее влияние.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта в Донбассе. По мнению Пескова, ситуация вызывает опасения у РФ о том, что Киев склоняется к силовому решению проблемы.

Ранее в этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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