Прямой эфир
Мир
Лукашенко рассказал о просьбе украинских военных к РФ спасти Крым от НАТО
Мир
Генсек НАТО рассказал о возможном введении новых санкций против РФ
Происшествия
В США мужчина с ножом ранил двух полицейских
Общество
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых
Мир
Китайские биологи нашли нейтрализующее все штаммы COVID-19 антитело
Общество
В Московском тренинговом центре провели обыски по делу о доведении до суицида
Мир
В ЛНР подтвердили данные о 125 тыс. военных Украины в Донбассе
Мир
Из-за «Омикрон»-штамма все въезжающие в Эстонию будут заполнять анкету
Общество
Врач предупредила об опасности моркови для некоторых людей
Мир
Врач из ЮАР рассказал об отличиях течения COVID-19 при «Омикроне» и «Дельте»

В правительстве РФ обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэкономразвития совместно с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) предложили ввести ряд изменений в КоАП. Нововведения нацелены на снижение административной нагрузки на бизнес и призваны облегчить деятельность представителей МСП.

Прибыль вовремя: рентабельность бизнеса достигла максимума с 2018 года
В каких регионах и отраслях компании показали наибольший рост

Данный вопрос в среду, 1 декабря, обсуждался на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

На совещании выступил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, который указал на необходимость внедрять не только финансовые меры поддержки, но и обеспечить комфортные, понятные условия ведения бизнеса.

Поправки, которые предлагается внести в КоАП, включают в себя четыре направления, которые должны работать в совокупности. Первая инициатива подразумевает предоставление предпринимателю «права на ошибку». Так, в случае первого нарушения предлагается не штрафовать, а вынести предупреждение.

Второй пункт в поправках предполагает уменьшение штрафов для микро- и малых предприятий, а именно приравнивание их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям.

Кроме того, помочь малым и средним предпринимателям должна и отмена штрафов для юрлица и должностного лица, которые сегодня применяются одновременно даже в случаях, когда виноват только работник, а предприниматель все требования выполнил. В соответствии с предлагаемыми поправками двойная ответственность за одно и то же нарушение будет исключена. Также предлагается отказаться от суммирования штрафов в рамках одной проверки.

Как убежден глава Корпорации МСП, реализация этих четырех инициатив способна заметно улучшить бизнес-климат в России и положительно сказаться на взаимоотношениях государства с предпринимателями.

Вместе с тем не менее важным является расширение доступа к финансовым инструментам. С этой целью Корпорация МСП в следующем году намерена масштабировать «зонтичную» модель поручительств, сообщил Исаевич.

Данный инструмент, созданный по поручению президента Владимира Путина, призван помочь предпринимателям привлечь не менее 170 млрд рублей. Программа уже показала свою эффективность — благодаря ей кредиты стали более доступными предпринимателям.

«Первое — снижение процентной ставки для бизнеса. Сейчас она в среднем составляет 10%, без механизма ставка была бы минимум на 1,5% выше. Второе — заемное финансирование стало доступно даже тем предпринимателям, которые ранее не могли его получить. Сегодня на эту категорию приходится каждый пятый кредит. Третье — доля малого и микробизнеса, она в портфеле составляет 97%», — рассказал глава организации.

19 октября Мишустин поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить новые меры поддержки бизнеса. Он отметил, что необходимо помочь предприятиям продолжить устойчивую работу, несмотря на распространение коронавируса. Тогда как 20 октября сам Белоусов предложил выплатить бизнесу гранты на фоне COVID-19.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021