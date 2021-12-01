В правительстве РФ обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития совместно с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) предложили ввести ряд изменений в КоАП. Нововведения нацелены на снижение административной нагрузки на бизнес и призваны облегчить деятельность представителей МСП.

Данный вопрос в среду, 1 декабря, обсуждался на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

На совещании выступил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, который указал на необходимость внедрять не только финансовые меры поддержки, но и обеспечить комфортные, понятные условия ведения бизнеса.

Поправки, которые предлагается внести в КоАП, включают в себя четыре направления, которые должны работать в совокупности. Первая инициатива подразумевает предоставление предпринимателю «права на ошибку». Так, в случае первого нарушения предлагается не штрафовать, а вынести предупреждение.

Второй пункт в поправках предполагает уменьшение штрафов для микро- и малых предприятий, а именно приравнивание их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям.

Кроме того, помочь малым и средним предпринимателям должна и отмена штрафов для юрлица и должностного лица, которые сегодня применяются одновременно даже в случаях, когда виноват только работник, а предприниматель все требования выполнил. В соответствии с предлагаемыми поправками двойная ответственность за одно и то же нарушение будет исключена. Также предлагается отказаться от суммирования штрафов в рамках одной проверки.

Как убежден глава Корпорации МСП, реализация этих четырех инициатив способна заметно улучшить бизнес-климат в России и положительно сказаться на взаимоотношениях государства с предпринимателями.

Вместе с тем не менее важным является расширение доступа к финансовым инструментам. С этой целью Корпорация МСП в следующем году намерена масштабировать «зонтичную» модель поручительств, сообщил Исаевич.

Данный инструмент, созданный по поручению президента Владимира Путина, призван помочь предпринимателям привлечь не менее 170 млрд рублей. Программа уже показала свою эффективность — благодаря ей кредиты стали более доступными предпринимателям.

«Первое — снижение процентной ставки для бизнеса. Сейчас она в среднем составляет 10%, без механизма ставка была бы минимум на 1,5% выше. Второе — заемное финансирование стало доступно даже тем предпринимателям, которые ранее не могли его получить. Сегодня на эту категорию приходится каждый пятый кредит. Третье — доля малого и микробизнеса, она в портфеле составляет 97%», — рассказал глава организации.

19 октября Мишустин поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить новые меры поддержки бизнеса. Он отметил, что необходимо помочь предприятиям продолжить устойчивую работу, несмотря на распространение коронавируса. Тогда как 20 октября сам Белоусов предложил выплатить бизнесу гранты на фоне COVID-19.