Фрагмент американской ракеты Pegasus пролетит рядом с МКС

Фрагмент американской ракеты Pegasus пролетит в 5,4 км от Международной космической станции (МКС) 3 декабря. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает «Роскосмос».

«По предварительной информации Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве АО «ЦНИИмаш», фрагмент ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с Международной космической станцией днем 3 декабря», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Минимальное расстояние между фрагментом и станцией составит 5,4 км.

«По состоянию на 1 декабря решение о необходимости проведения маневра уклонения не принято, специалисты ЦУП и ГИАЦ продолжают контролировать ситуацию», — добавили в «Роскосмосе».

Ранее, 25 ноября, в «Роскосмосе» рассказали о полете фрагмента американской ракеты Falcon 9 к МКС. Согласно данным специалистов госкорпорации, фрагмент сблизился с МКС в 7:18 мск 25 ноября и прошел мимо космической станции на расстоянии свыше 5 км.

В «Роскосмосе» также обратили внимание на то, что сближение фрагмента Falcon 9 с МКС не создало для нее помех.

Falcon 9 стартовала в Калифорнии (США) с космическим зондом-камикадзе DRAT, который врежется в астероид для испытания технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами, ранее в этот день. Ракета-носитель отправляется к околоземному астероиду Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима.