В «Роскосмосе» рассказали о полете американской ракеты Falcon 9 к МКС
Фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел мимо Международной космической станции (МКС) на расстоянии более 5 км. Об этом сообщили в четверг, 25 ноября, в госкорпорации «Роскосмос».
«По данным специалистов госкорпорации «Роскосмос», фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 км», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram.
В «Роскосмосе» также обратили внимание на то, что помех для полета станции нет.
Falcon 9 стартовала в Калифорнии (США) с космическим зондом-камикадзе DRAT, который врежется в астероид для испытания технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами, накануне. Ракета-носитель отправилась к околоземному астероиду Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима.
В «Роскосмосе» в тот же день заверили, что коррекции орбиты МКС из-за сближения с фрагментом ракеты не требуется.