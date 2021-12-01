Диетолог призвала отказаться от жирного мяса и сладкого при болезнях сердца

Диетолог и эндокринолог Анна Коновалова призвала людей с болезнями сердца исключить из рациона продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и сахара.

В беседе с «РИА Новости» в среду, 1 декабря, специалист рассказала, что прежде всего речь идет об отказе от жирных сортов мяса и птицы, жирных молочных продуктов, а также продуктов глубокой переработки.

Коновалова отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует включать в рацион насыщенные жиры в количестве до 10% от общей суточной калорийности рациона, а трансжиры — до 1%, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Врач также посоветовала следить за количеством потребляемой соли, которой в рационе должно быть не более 5 г в сутки, пишет «Москва 24». Также следует сократить потребление продуктов с большим количеством добавленных сахаров до 5–10% от суточной калорийности, отмечает телеканал «Звезда». Это касается не только сахара, но и варенья, меда, джемов, сиропов и концентрированных соков.

Коновалова добавила, что людям со слабым сердцем рекомендуется включать в рацион не меньше 500 г овощей и фруктов в сутки, цельнозерновые, маложирные молочные продукты, мясо и птицу, орехи, семена, а также не менее двух-трех раз в неделю в рационе должны быть рыба и морепродукты, сообщает телеканал «360».

30 ноября врач-терапевт Тимур Асанов, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ, перечислил фрукты, которые особенно полезно есть в зимний период. По его словам, прежде всего речь идет об авокадо. Этот продукт полезен благодаря содержащейся в нем аскорбиновой кислоте. Особенно его рекомендуется есть людям, перенесшим продолжительное заболевание, а также тем, у кого наблюдается пониженный вес тела.