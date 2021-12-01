Мальчик из Якутии попросил у Путина корову и получил животное

Мальчик из села Арылах в Якутии, попросивший во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным корову, получил животное по кличке Кэскилээнэ. Соответствующие кадры оказались в среду, 1 декабря, в распоряжении «Известий».

«Прямая линия» с главой государства прошла 30 июня. Она продлилась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 68 вопросов. Путин заверил, что власти не оставят без внимания ни одно обращение россиян, даже если оно не было озвучено во время эфира.

Одним из желающих поговорить с президентом РФ был 13-летний Алеша из села Арылах Чурапчинского улуса. Он обратился с просьбой к главе государства о помощи в покупке коровы, его звонок не попал в прямой эфир, но был записан оператором. Мальчик рассказал, что несколько лет назад у его семьи сгорел дом, а родственники нуждаются в улучшении жилищных условий.

После обращения просьбу Алеши перенаправили в министерство сельского хозяйства республики, после чего ведомство предложило семье мальчика участвовать в программе «Агростартап» и получить грант на покупку коровы. Однако проблему Алеши позже рассмотрели на совещании региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

В настоящий момент мальчик получил желанное животное. На опубликованных кадрах можно заметь коричневый окрас парнокопытного. Кэскилээнэ уже успела познакомиться со своими соседями по коровнику.

В ходе «Прямой линии» 51-летняя жительница Тюменской области также обратилась к Путину. Она пожаловалась, что четыре года не может найти работу и даже обращалась к губернатору, однако вопрос не решился. При этом уже в тот же день женщину временно трудоустроили.