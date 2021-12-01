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Мальчик из Якутии попросил у Путина корову и получил животное

Мальчику из Якутии подарили корову, о которой он попросил у Путина
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Мальчик из села Арылах в Якутии, попросивший во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным корову, получил животное по кличке Кэскилээнэ. Соответствующие кадры оказались в среду, 1 декабря, в распоряжении «Известий».

«Прямая линия» с главой государства прошла 30 июня. Она продлилась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 68 вопросов. Путин заверил, что власти не оставят без внимания ни одно обращение россиян, даже если оно не было озвучено во время эфира.

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Одним из желающих поговорить с президентом РФ был 13-летний Алеша из села Арылах Чурапчинского улуса. Он обратился с просьбой к главе государства о помощи в покупке коровы, его звонок не попал в прямой эфир, но был записан оператором. Мальчик рассказал, что несколько лет назад у его семьи сгорел дом, а родственники нуждаются в улучшении жилищных условий.

После обращения просьбу Алеши перенаправили в министерство сельского хозяйства республики, после чего ведомство предложило семье мальчика участвовать в программе «Агростартап» и получить грант на покупку коровы. Однако проблему Алеши позже рассмотрели на совещании региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

В настоящий момент мальчик получил желанное животное. На опубликованных кадрах можно заметь коричневый окрас парнокопытного. Кэскилээнэ уже успела познакомиться со своими соседями по коровнику.

В ходе «Прямой линии» 51-летняя жительница Тюменской области также обратилась к Путину. Она пожаловалась, что четыре года не может найти работу и даже обращалась к губернатору, однако вопрос не решился. При этом уже в тот же день женщину временно трудоустроили.

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