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Опрос показал готовность компаний устраивать новогодний корпоратив

Большая часть компаний не будет организовывать новогодний корпоратив
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Только 13% компаний намерены организовать новогодние корпоративы в этом году. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», исследование имеется в распоряжении «Известий».

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«13% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Еще 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами. 75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет», — говорится в тексте.

Большинство респондентов планируют провести праздники в традиционном офлайн-формате. Также более половины опрошенных отметили, что корпоративы в их компаниях пройдут на внешних площадках. 38% участников опроса поделились, что праздничное мероприятие пройдет у них в офисе.

Примечательно, что 30% новогодних корпоративных мероприятий в этом году планируется провести без алкоголя.

33% опрошенных жителей России отметили, что корпоративы в их компании полностью оплатят работодатели. Почти четверть респондентов указали, что частично праздничное мероприятие будет оплачено сотрудниками. 43% участников исследования рассказали, что в их компаниях новогоднее торжество полностью оплатят сами сотрудники.

«40% опрошенных жителей России готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так. 36% респондентов указали, что откажутся от праздника в пользу получения денежной премии. Еще 8% участников исследования смирятся с отменой праздника, если сэкономленные от него средства будут отправлены на благотворительность или социальные проекты. Только 16% респондентов отметили, что ни при каких условиях не откажутся от новогоднего корпоратива», — поделились аналитики сервиса.

22 ноября было опубликовано исследование MICE-агентства «Аэроклуб Тур», согласно которому проведение новогодних корпоративов в этом году обойдется российским компаниям в среднем в 45 млн рублей.

Также отмечалось, что в 2021 году количество новогодних корпоративов сократилось на 20% относительно «доковидного» 2019 года. При этом лишь 5% из них пройдет онлайн.

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