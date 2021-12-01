Российским авиакомпаниям разрешено возобновить сообщение с пятью странами

Российским авиакомпаниям со среды, 1 декабря, по решению оперштаба по борьбе с распространением коронавируса разрешено возобновить авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой, Аргентиной и Монголией.

Оперштаб разрешил два раза в неделю из Москвы осуществлять рейсы в Рио-де-Жанейро, Сан-Хосе, Буэнос-Айрос и Дакку, три раза в Улан-Батор, а также один раз в неделю пассажиры могут улететь в столицу Монголии из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска.

Кроме того, со среды в России разрешено увеличить число рейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном и Азербайджаном. При этом с Кубой, Мексикой и Катаром и вовсе сняты ограничения на выполнение полетов.

В то же время 30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж. Она отметила, что ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, в том числе и со здоровьем.

С 28 ноября из-за «Омикрона» Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга.