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Байден в обращении к нации не смог выговорить название штамма «Омикрон»

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Президент США Джо Байден в обращении к нации несколько раз попытался правильно назвать новый штамм коронавируса «Омикрон», но всё время получалось что-то другое. Чаще всего Байден называл штамм «Омникрон», но был и вариант «Омникром».

Еще одно недавнее странное высказывание Байдена касалось Олимпиады в Пекине. Когда журналист из пула Белого дома спросил, собираются ли США объявить КНР дипломатический бойкот, запретив делегации страны посещать спортивное мероприятие, Байден в ответ назвал себя делегацией.

В июле пользователей Сети рассмешила ошибка президента США в ходе выступления в штате Пенсильвания. Тогда глава американского государства перепутал двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа, заявив, что это «оговорка по Фрейду».

Также в июле Джо Байден направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем. Байден поздравил Джукановича с Днем государственности Черногории, который отмечается 13 июля, и с четвертой годовщиной членства страны в НАТО.

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