Пользователи Сети высмеяли Байдена за его ошибку

Ошибка президента США Джо Байдена в ходе своего выступления в штате Пенсильвания рассмешила пользователей Сети. Глава государства перепутал двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа, заявив, что это «оговорка по Фрейду».

«Сегодня Байден перепутал Обаму и Трампа. Будем надеяться, что завтра он не перепутает [вице-президента США] Камалу Харрис и [супругу Байдена] Джилл», — написала пользователь под ником Yesi в Twitter в четверг, 29 июля.

Today Biden confused Obama and Trump.



Let’s hope tomorrow he doesn’t confuse Kamala and Jill.