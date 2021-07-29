Пользователи Сети высмеяли Байдена за его ошибку

Ошибка президента США Джо Байдена в ходе своего выступления в штате Пенсильвания рассмешила пользователей Сети. Глава государства перепутал двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа, заявив, что это «оговорка по Фрейду».

«Сегодня Байден перепутал Обаму и Трампа. Будем надеяться, что завтра он не перепутает [вице-президента США] Камалу Харрис и [супругу Байдена] Джилл», — написала пользователь под ником Yesi в Twitter в четверг, 29 июля.

Today Biden confused Obama and Trump.



Let’s hope tomorrow he doesn’t confuse Kamala and Jill. — Yesi (@yesisworld) July 29, 2021

Другие пользователи соцсети согласились с Yesi, отметив, что «в прошлом Байден тоже путал Джилл со своей сестрой».

«Жестокое обращение с пожилыми людьми!» — написал один из пользователей.

Другой подписчик заявил, что американский лидер пребывает на Марсе.

He’s out on Mars!!!!! — denise alfano Cher crew (@denisealfano2) July 29, 2021

Вместе с тем некоторые подписчики предположили, что, поскольку оговорка по Зигмунду Фрейду (австрийский психолог. — Ред.) происходит как действие, которое вдохновлено внутренними мыслями или бессознательным желанием, то Байден, вероятно, «мечтал» работать с Трампом, а не Обамой.

При этом, по словам пресс-секретаря сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароне, «вероятно, Байден может не знать, что такое «оговорка по Фрейду», пишет Fox News.

Ранее, 12 июля, президент США направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

В октябре 2020 года Байден оговорился, заявив о своем выдвижении в сенат, а не на президентский пост, а уже будучи президентом США, в марте 2021 года, несколько раз споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу борта номер один.

Кроме того, в том же месяце Байден во время публичного выступления оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. При этом он не заметил своей ошибки.