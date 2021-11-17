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Байден назвал себя делегацией от США на Олимпийских играх в Пекине

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Президент США Джо Байден озадачил журналистов, которые ожидали последнего слова главы Белого дома в вопросе присутствия на Олимпийских играх 2022 высокопоставленной делегации страны. Вместо ответа на вопрос Байден назвал делегацией себя.

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«Я и есть делегация», — приводит слова Байдена «РИА Новости» 17 ноября со ссылкой на журналистов из пула Белого дома.

Во вторник, 16 ноября, The Washington Post сообщила, что администрации Белого дома пора объявить бойкот пекинской Олимпиаде. Несколько информированных источников издания заверили, что иного варианта быть не может: так Штаты намерены ответить КНР на политику нарушения прав человека.

«Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий [КНР] в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также прав человека в более широком плане», — говорится в сообщении Белого дома о причинах возможного бойкота Олимпиады.

Источники добавили, что теперь, когда виртуальный саммит Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина завершен, у администрации США стало на одну причину меньше откладывать объявление дипломатического бойкота. Издание уточняет, что администрация демократа проинформирует союзников о своих дальнейших планах, но предоставит им самим принимать решения о том, следовать ли примеру США или отправлять делегацию представителей в Пекин.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграют 109 комплектов наград.

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