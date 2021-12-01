Глава криптовалютного проекта Meta покинул компанию

Глава криптовалютного проекта компании Meta Дэвид Маркус уходит с поста после семи лет работы. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

«После семи насыщенных лет в Meta я принял непростое решение покинуть пост и уйти из компании в конце года», — сообщил Маркус на своей странице в Facebook.

При этом предприниматель не уточнил, какова причина ухода и чем он планирует заниматься в будущем.

24 ноября глава социальной сети Instagram Адам Моссери согласился дать показания в американском конгрессе. Моссери впервые предстанет перед американскими законодателями в понедельник, 6 декабря. Он ответит на вопросы о безопасности детей и подростков в интернете.

Ранее в конгрессе выступал глава соцсети Facebook, которая ранее была переименована в Meta, Марк Цукерберг.

В октябре этого года в сенате конгресса США состоялись первые слушания, темой которых стала безопасность детей в интернете. На них выступила бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, которая утверждала, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков соцсети, но не принимали мер, чтобы исправить их. По ее мнению, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.

Сам Цукерберг заявил, что опубликованные бывшими сотрудниками данные о внутренней деятельности Facebook — это скоординированные попытки по созданию ложного представления о компании.