Глава Instagram впервые даст показания в конгрессе США

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери согласился дать показания в американском конгрессе. Об этом 24 ноября сообщила газета New York Times.

Моссери впервые предстанет перед американскими законодателями в понедельник, 6 декабря. Он ответит на вопросы о безопасности детей и подростков в интернете.

Ранее в конгрессе выступал глава Facebook, которая ранее была переименована в Meta, Марк Цукерберг.

В октябре этого года в сенате конгресса США состоялись первые слушания темой которых стала безопасность детей в интернете. На них выступила бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, которая утверждала, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков соцсети. Но не принимали мер, чтобы исправить их. По ее мнению, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.

Кроме того, бывшая сотрудница Facebook Софи Чжан выразила готовность дать показания перед конгрессом о действиях технологического гиганта. Она также передала документацию о потенциальных уголовных нарушениях компании в правоохранительные органы США.

Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регулирования его деятельности.

Сам Цукерберг заявил, что публикованные бывшими сотрудниками данные о внутренней деятельности Facebook — это скоординированные попытки по созданию ложного представления о компании.