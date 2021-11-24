Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Авиакомпания S7 Airlines начала подготовку к введению QR-кодов в самолетах
Мир
Премьер-министр Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания
Интернет
Instagram отметил аккаунт актрисы Шукшиной как публикующий ложную информацию
Общество
В Москве более 20 рейсов задержали и отменили из-за снегопада
Наука
Британские ученые предупредили об опасности нового штамма COVID-19
Культура
Бритни Спирс рассказала о съемках в новом фильме
Общество
Минздрав объявил о регистрации вакцины от коронавируса для подростков
Мир
Суд в Польше признал положения ЕКПЧ не соответствующими конституции
Мир
В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19
Общество
Умер звезда «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

Глава Instagram впервые даст показания в конгрессе США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери согласился дать показания в американском конгрессе. Об этом 24 ноября сообщила газета New York Times.

10 провалов Facebook: ко дню рождения соцсети
Социальной сети Facebook сегодня исполняется 16 лет

Моссери впервые предстанет перед американскими законодателями в понедельник, 6 декабря. Он ответит на вопросы о безопасности детей и подростков в интернете.

Ранее в конгрессе выступал глава Facebook, которая ранее была переименована в Meta, Марк Цукерберг.

В октябре этого года в сенате конгресса США состоялись первые слушания темой которых стала безопасность детей в интернете. На них выступила бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, которая утверждала, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков соцсети. Но не принимали мер, чтобы исправить их. По ее мнению, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.

Кроме того, бывшая сотрудница Facebook Софи Чжан выразила готовность дать показания перед конгрессом о действиях технологического гиганта. Она также передала документацию о потенциальных уголовных нарушениях компании в правоохранительные органы США.

Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регулирования его деятельности.

Сам Цукерберг заявил, что публикованные бывшими сотрудниками данные о внутренней деятельности Facebook — это скоординированные попытки по созданию ложного представления о компании.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021