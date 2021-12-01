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Эксперты спрогнозировали подорожание жилья перед Новым годом на 5%

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Девелоперы и эксперты ждут роста цен на жилье перед Новым годом еще на 5%. В декабре 2021-го может произойти очередной скачок спроса на недвижимость, сказала «Известиям» управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

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По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, на фоне новостей о новом штамме коронавируса начали снижаться фондовые рынки, а вслед за ними и цены на нефть. Если этот тренд продолжится, и национальная валюта еще подешевеет, люди начнут скупать недвижимость, как это обычно бывает в таких ситуациях, считает он. Активизации покупательского спроса также будет способствовать ожидание роста ипотечных ставок в ближайшем будущем. Кроме того, декабрь — традиционно активный месяц на рынке недвижимости, сказал Андрей Колочинский.

«Ажиотажный спрос способен спровоцировать новый рост цен на недвижимость в крупных городах — до конца 2021-го средние цены на новостройки могут вырасти до 5%», — считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Традиционный предновогодний всплеск спроса вместе с желанием россиян успеть купить жилье по более выгодным ипотечным ставкам может привести к росту цен на ликвидные проекты в крупных городах на 5-6%, согласен генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В дом-то и дело: девелоперы ждут подорожания жилья на 5% перед Новым годом»

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