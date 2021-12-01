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Австрийцы высказались о принудительной вакцинации и штрафах

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Жители Австрии высказались о намерении властей законодательно обязать граждан страны вакцинироваться или платить штраф более €7 тыс. В целом люди согласны с необходимостью строгих антиковидных мер, но не за счет собственных кошельков. Их мнения приводит 1 декабря РЕН ТВ.

«Если речь идет о деньгах людей, то меры помогут, возможно. Если введут премии, то больше людей пойдет. Если я должна платить, то тут я уже подумаю. Если за тест я должна платить каждый раз €30, то я подумаю, пойду вакцинироваться. Посмотрим, к чему это приведет», — отметила местная жительница.

Один из привитых австрийцев заявил, что его этот вопрос не беспокоит, и добавил, что люди часто опасаются последствий прививки.

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«Я думаю, принудительная вакцинация целесообразна. Насчет штрафа пока неясно. В Австрии уже есть скрытая принудительная вакцинация. Шоу продолжается уже 200 лет, ничего не меняется», — добавил он.

По мнению пожилой гражданки Австрии, жесткие меры помогут сдержать распространение вируса, но не остановить его, поэтому намерения властей чрезмерны.

«У каждого гражданина есть права, но и обязанности. Думаю, что такие меры должны помочь. Хоть это и слишком. Но с другой стороны, все хотят всё бесплатно, бесплатные тесты, но ничего для этого не делают. Ничего не поменяется тогда», — сказала она.

29 ноября газета Die Presse сообщила, что правительство Австрии решило ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике предусматривает штраф за отказ от прививки до €7,2 тыс.

С 22 ноября в Австрии действует общенациональный локдаун (от 10 до 20 дней) для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых от коронавируса. В рамках блокировки разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни, прогулки и обращения в медицинские учреждения.

Также в этой связи канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года.

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