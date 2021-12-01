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Продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го

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В России планируют провести эксперимент по дистанционной продаже вина из отечественного винограда. Он может начаться в столичном регионе 31 марта 2022 года и продлиться до конца 2024-го, рассказали «Известиям» в Минфине. Ведомство разработало соответствующий законопроект. К торговле должны допустить самих производителей напитков, которые представят их на специализированном сайте «Почты России», затем компания доставит товар покупателю.

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По словам источника «Известий» в кабмине, в конце сентября помощник президента Максим Орешкин провел совещание по поводу эксперимента. На нем решили расширить тестовый проект на новые регионы, помимо столицы и области.

Пилотный проект должен пройти в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, уточнили «Известиям» в «Почте России». Там пояснили, что географию эксперимента расширили по просьбе Минсельхоза. В регионах, где должен пройти пилотный проект, хорошо развита логистическая инфраструктура, плюс они вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 году, подчеркнули в компании.

В Минфине уточнили, что законопроект сформирован для дополнительной поддержки российского виноделия, а также изменения баланса в пользу отечественной продукции на рынке. Документ проходит межведомственное согласование.
Возраст покупателя планируют контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность, отметили в министерстве. В ведомстве рассказали: Минцифры предложило подтверждать возраст через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), причем делать это при получении товара.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Клик души: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го

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