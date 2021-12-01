Жилой дом на востоке Мексики обрушился в результате взрыва газа

В городе Кордова в штате Веракрус на востоке Мексики взрыв газового баллона полностью уничтожил жилой дом. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщило издание Vanguardia de Veracruz.

В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей. С травмами и ожогами их доставили в больницу.

Причины и обстоятельства взрыва пока не обнародованы.

Ранее, 29 ноября, в общежитии в столице Узбекистана Ташкенте произошла вспышка газовоздушной смеси, которая вызвала пожар, в результате чего пострадали 18 человек. Причиной взрыва стала утечка и накопление газа в помещении.