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В общежитии Ташкента пострадали 18 человек из-за хлопка газа

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В общежитии в Ташкенте в понедельник, 29 ноября, произошла вспышка газо-воздушной смеси, которая вызвала пожар, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

«В общежитии для рабочих одного из предприятий Ташкенте 29 ноября, в 05:05 (03:05 мск), по предварительным данным, произошла вспышка газо-воздушной смеси, вызвавшая пожар. С различными видами ожогов госпитализировано 18 человек», — указано в заявлении.

Частный случай: в гостинице Геленджика прогремел взрыв
Здание частично разрушено, один человек погиб и несколько ранены

Отмечается, что на месте происшествия находились 43 работника. По информации ведомства, сведений о погибших нет.

В настоящий момент на место ЧП были направлены четыре пожарных экипажа. Согласно предварительным данным, взрыв газо-воздушной смеси произошел в результате утечки и накопления газа в помещении.

Ранее, 27 ноября, на территории завода в Нижегородской области (Россия) прогремел взрыв. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м.

В результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали.

По факту происшествия на заводе в Дзержинске возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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