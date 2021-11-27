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По факту ЧП на заводе в Дзержинске возбудили уголовное дело

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По факту ЧП на заводе в Дзержинске в Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в субботу, 27 ноября, региональное управление Следственного комитета.

«По данному факту следователями СУСК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — говорится в сообщении.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м. Позднее открытое горение удалось ликвидировать.

В результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали. Угрозы жизни работникам завода нет.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в Военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.

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