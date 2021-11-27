Двое пострадали при взрыве на территории завода в Нижегородской области
Взрыв прогремел на территории завода в Нижегородской области. Об этом 27 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.
По имеющейся информации, инцидент произошел на территории ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске.
Пострадали два человека. Другие подробности уточняются.
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.
Ранее, 24 ноября, пять человек пострадали во время испытаний трубопровода при локальной утечке кислорода на Усть-Илимском целлюлозно-бумажном комбинате в Иркутской области. Производство не было остановлено, комбинат работает в штатном режиме.
5 октября в промзоне в Ленинском районе Новосибирска загорелись покрышки. Сообщалось, что столб черного дыма был виден в центре города.