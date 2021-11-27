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Двое пострадали при взрыве на территории завода в Нижегородской области

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Взрыв прогремел на территории завода в Нижегородской области. Об этом 27 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел на территории ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске.

Пострадали два человека. Другие подробности уточняются.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.

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