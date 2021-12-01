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В МИД ФРГ высказались за диалог с Россией

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НАТО следует использовать все возможности для диалога с Россией, написал и.о. главы МИД Германии Хайко Маас по итогам первого дня встречи с коллегами по альянсу в Риге 30 ноября в Twitter.

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«Государства требуют прозрачности в вопросе передвижения российских войск. Если территориальный суверенитет Украины будет нарушен, это будет иметь серьезные политические и экономические последствия», — написал Маас.

Он уточнил, что 30 ноября в Риге прошел первый день обсуждений новой стратегии НАТО. По его словам, альянс должен быть чем-то большим, чем техническим органом для голосования по тем или иным вопросам.

«Мы хотим расширить роль альянса в политическом голосовании. При этом приоритетом должно стать сокращение вооружений», — подчеркнул и.о. главы МИД ФРГ.

17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи в нормандском формате. В одном из писем Лавров подчеркнул, что РФ всё чаще сталкивается с искажением своей позиции и роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27 ноября заявил, что Москва якобы хочет провала Минских договоренностей. Глава украинской дипломатии считает, что нормандский формат переговоров (РФ, ФРГ, Франция и Украина) по Донбассу находится в состоянии комы, но тем не менее всё еще жив.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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