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РФ заявила о заинтересованости в возобновлении туристических потоков с Израилем

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Россия заинтересована в возобновлении взаимных туристических потоков с Израилем. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник, 30 ноября.

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«Российские граждане с удовольствием посещают Израиль с целью туризма или для получения медицинских услуг. Мы очень заинтересованы в том, чтобы возобновить взаимные туристические потоки», — сказал он на заседании группы дружбы Совфеда с Кнессетом Израиля, сообщается на сайте ведомства.

Джабаров также напомнил, что Израиль уже признал российскую вакцину «Спутник V», открыв тем самым возможность посещения страны вакцинированным туристам из России. Еще сенатор предложил рассмотреть вариант проведения совместного мероприятия к ежегодно проводимым в конце января Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню снятия блокады Ленинграда.

28 ноября канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Бенета сообщила, что Общая служба безопасности (ISA) Израиля будет отслеживать геолокацию лиц, у которых выявлено заболевание «Омикрон»-штаммом COVID-19. Отмечается, что решение будет действовать до полуночи 2 декабря в соответствии с правилами чрезвычайного положения.

27 ноября в Израиле заявили на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» о закрытии на две недели границы для всех иностранцев, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям. При этом возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту, а также пройти карантин.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.

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