Правовой предел: россияне получат юридическую помощь дистанционно
Российские граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь в дистанционном формате с помощью государственной информационной системы «Правовая помощь». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Участниками пилотного проекта станут 10 регионов, в числе которых Татарстан, Краснодарский край, Московская, Ростовская, Смоленская, Кемеровская, Иркутская, Курская, Тамбовская и Ульяновская области. Кто сможет воспользоваться такой помощью и при каких условиях — подробности в материале «Известий».
Как это будет работать
Как отмечается в сообщении правительства, сейчас в стране нет единого подхода к оказанию гражданам бесплатной правовой помощи. Чтобы понять, куда за ней обратиться, людям приходится изучать множество информационных ресурсов. «При этом нередко граждане становятся жертвами мошенников, которые предлагают якобы бесплатную юридическую помощь. Эксперимент должен помочь изменить эту ситуацию», — говорится в сообщении.
Для запуска программы Минюст совместно с регионами разработает дорожные карты по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов, а также определит необходимый перечень информационных систем. До 1 июля 2022 года Минюст также будет обязан представить в правительство доклад о целесообразности создания федеральной государственной информационной системы для оказания гражданам бесплатной юридической помощи. В целом планируется, что после проведения эксперимента работа портала должна будет распространиться на всю территорию России.
Кто может получить бесплатную юридическую помощь
Бесплатная юридическая помощь гражданам осуществляется в рамках принятого в 2011 году федерального закона № 324-ФЗ. Рассчитывать на такого рода услуги могут россияне, чей доход (одиночный или семейный) ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, инвалиды I и II группы ветераны Ветераны Отечественной войны и Герои РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.
Кроме того, бесплатные консультации юристов положены для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания, несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также россиян, признанных судом недееспособными. Обращаться за гарантированной законом помощью могут пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.
Как подчеркнули опрошенные «Известиями» юристы, закон не предусматривает оказания бесплатной юридической помощи в уголовном и административном судопроизводстве. Получить помощь можно при сделках с недвижимостью, признании права на жилое помещение и предоставлении жилого помещения по договору социального найма, делах, связанных с правом собственности на земельный участок, и некоторым другим.
Кроме того, указанные категории граждан также имеют право обратиться за бесплатной юридической помощью и по вопросам защиты прав потребителей (но только в части предоставления коммунальных услуг), по некоторым вопросам, связанным с Трудовым кодексом, для признания безработным и установления пособия по безработице, возмещения вреда, причиненного смертью кормильца или в связи с его увечьем, предоставления мер социальной поддержки — всего 16 пунктов.
Между тем, согласно федеральному законодательству, реализация бесплатной юридической помощи относится к полномочиям субъектов Федерации, которые имеют право расширять перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи.
Некоторые регионы этим правом действительно пользуются. Так, на днях депутаты Госсовета Удмуртии расширили перечень граждан, которые могут получать бесплатную юридическую помощь. В частности, теперь право на нее имеют инвалиды III группы, получающие страховую пенсию по старости, ветераны и инвалиды боевых действий (и в некоторых случаях их родственники), дети-сироты (по вопросам обеспечения жилыми помещениями), граждане в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие родителей или единственного родителя в период их обучения по основным профессиональным образовательным программам, а также родитель, воспитывающий совместно проживающего с ним ребенка в возрасте до 18 лет (по вопросам взыскания алиментов).
Также депутаты Госсовета расширили и перечень случаев, по которым может быть оказана бесплатная юридическая помощь. Теперь к ним относятся и вопросы, связанные с защитой прав потребителей по предоставлению платных медицинских услуг.
Сеть помощи для малоимущих
Между тем в этом году в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день в России оказание бесплатной юридической помощи развито недостаточно. «У нас примерно 30 млн граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь [от государства], а пользуются этим правом примерно 2%», — указал Владимир Путин.
Так, в 2020 за ней обратились лишь 335 тыс. граждан. По словам главы Минюста Константина Чуйченко, создаваемая с 2011 года система государственной бесплатной юридической помощи пока действительно недостаточно эффективно работает. «В 59 субъектах РФ основными участниками являются адвокаты, в восьми регионах — государственные юридические бюро, а в 18 регионах — и адвокаты, и госюрбюро», — сообщил Чуйченко. По его словам, лучше такая система работает именно там, где были созданы государственные юридические бюро.
«При том, что госюрбюро работают только в 30% регионов (26 субъектов РФ), именно на них приходится основная масса всех случаев предоставления бесплатной юридической помощи. Это удобный и комфортный прием граждан, четкая и ясная структура оказания помощи, высокая степень доверия», — подчеркнул министр. В качестве позитивных примеров он привел работу таких бюро в Ульяновской области, Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, Свердловской и Оренбургской областях.
Министр предложил сконцентрировать усилия на создании государственных юридических бюро во всех регионах. По его словам, в них должны работать ответственные и опытные правоведы. Пилотный проект по созданию такого типового юридического бюро разработан с руководством Кемеровской области. Он предусматривает в том числе создание мобильных пунктов, которые смогут выезжать в экстренных случаях на места чрезвычайных ситуаций.