Правовой предел: россияне получат юридическую помощь дистанционно

Российские граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь в дистанционном формате с помощью государственной информационной системы «Правовая помощь». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Участниками пилотного проекта станут 10 регионов, в числе которых Татарстан, Краснодарский край, Московская, Ростовская, Смоленская, Кемеровская, Иркутская, Курская, Тамбовская и Ульяновская области. Кто сможет воспользоваться такой помощью и при каких условиях — подробности в материале «Известий».

Как это будет работать

Как отмечается в сообщении правительства, сейчас в стране нет единого подхода к оказанию гражданам бесплатной правовой помощи. Чтобы понять, куда за ней обратиться, людям приходится изучать множество информационных ресурсов. «При этом нередко граждане становятся жертвами мошенников, которые предлагают якобы бесплатную юридическую помощь . Эксперимент должен помочь изменить эту ситуацию», — говорится в сообщении.

Для запуска программы Минюст совместно с регионами разработает дорожные карты по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов, а также определит необходимый перечень информационных систем. До 1 июля 2022 года Минюст также будет обязан представить в правительство доклад о целесообразности создания федеральной государственной информационной системы для оказания гражданам бесплатной юридической помощи. В целом планируется, что после проведения эксперимента работа портала должна будет распространиться на всю территорию России.

Правовой предел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кто может получить бесплатную юридическую помощь

Бесплатная юридическая помощь гражданам осуществляется в рамках принятого в 2011 году федерального закона № 324-ФЗ . Рассчитывать на такого рода услуги могут россияне, чей доход (одиночный или семейный) ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, инвалиды I и II группы ветераны Ветераны Отечественной войны и Герои РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, бесплатные консультации юристов положены для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания, несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также россиян, признанных судом недееспособными. Обращаться за гарантированной законом помощью могут пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.

Как подчеркнули опрошенные «Известиями» юристы, закон не предусматривает оказания бесплатной юридической помощи в уголовном и административном судопроизводстве. Получить помощь можно при сделках с недвижимостью, признании права на жилое помещение и предоставлении жилого помещения по договору социального найма, делах, связанных с правом собственности на земельный участок, и некоторым другим.

Кроме того, указанные категории граждан также имеют право обратиться за бесплатной юридической помощью и по вопросам защиты прав потребителей (но только в части предоставления коммунальных услуг), по некоторым вопросам, связанным с Трудовым кодексом, для признания безработным и установления пособия по безработице, возмещения вреда, причиненного смертью кормильца или в связи с его увечьем, предоставления мер социальной поддержки — всего 16 пунктов.

Правовой предел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Между тем, согласно федеральному законодательству, реализация бесплатной юридической помощи относится к полномочиям субъектов Федерации, которые имеют право расширять перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи.

Некоторые регионы этим правом действительно пользуются. Так, на днях депутаты Госсовета Удмуртии расширили перечень граждан, которые могут получать бесплатную юридическую помощь. В частности, теперь право на нее имеют инвалиды III группы, получающие страховую пенсию по старости, ветераны и инвалиды боевых действий (и в некоторых случаях их родственники), дети-сироты (по вопросам обеспечения жилыми помещениями), граждане в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие родителей или единственного родителя в период их обучения по основным профессиональным образовательным программам, а также родитель, воспитывающий совместно проживающего с ним ребенка в возрасте до 18 лет (по вопросам взыскания алиментов).

Также депутаты Госсовета расширили и перечень случаев, по которым может быть оказана бесплатная юридическая помощь. Теперь к ним относятся и вопросы, связанные с защитой прав потребителей по предоставлению платных медицинских услуг.

Сеть помощи для малоимущих

Между тем в этом году в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день в России оказание бесплатной юридической помощи развито недостаточно. «У нас примерно 30 млн граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь [от государства], а пользуются этим правом примерно 2%», — указал Владимир Путин.

Так, в 2020 за ней обратились лишь 335 тыс. граждан. По словам главы Минюста Константина Чуйченко, создаваемая с 2011 года система государственной бесплатной юридической помощи пока действительно недостаточно эффективно работает. «В 59 субъектах РФ основными участниками являются адвокаты, в восьми регионах — государственные юридические бюро, а в 18 регионах — и адвокаты, и госюрбюро», — сообщил Чуйченко. По его словам, лучше такая система работает именно там, где были созданы государственные юридические бюро.

Правовой предел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«При том, что госюрбюро работают только в 30% регионов (26 субъектов РФ), именно на них приходится основная масса всех случаев предоставления бесплатной юридической помощи. Это удобный и комфортный прием граждан, четкая и ясная структура оказания помощи, высокая степень доверия», — подчеркнул министр. В качестве позитивных примеров он привел работу таких бюро в Ульяновской области, Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, Свердловской и Оренбургской областях.

Министр предложил сконцентрировать усилия на создании государственных юридических бюро во всех регионах. По его словам, в них должны работать ответственные и опытные правоведы. Пилотный проект по созданию такого типового юридического бюро разработан с руководством Кемеровской области. Он предусматривает в том числе создание мобильных пунктов, которые смогут выезжать в экстренных случаях на места чрезвычайных ситуаций.