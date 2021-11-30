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Зеленский объявил о проведении переписи населения совместно с Apple

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Президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября сообщил, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple.

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«Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный меморандум о взаимопонимании министерством цифровой трансформации Украины и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства», — написал Зеленский в Twitter.

Позже пресс-служба офиса президента сообщила, что министерство цифровой трансформации Украины и Apple подписали меморандум, который предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку украинского министерства по ряду инициатив.

26 ноября сообщалось, что Киев изучает возможность участия компаний Microsoft и Apple в проведении онлайн-выборов.

«Мы прорабатываем варианты касательно онлайн-выборов. Они не могут быть без решения Верховной рады. Этот вопрос мы прорабатываем с лучшими компаниями. <...> Без лишних спойлеров это компании Microsoft и Apple», — приводит слова Зеленского издание «КП в Украине».

В сентябре стало известно, что перепись населения Украины пройдет в 2023 году.

Прошлая перепись состоялась в 2001 году, тогда население Украины составило 48,45 млн человек. В конце января 2020 года власти провели пробную перепись при помощи анализа данных сим-карт. Согласно подсчетам, численность украинцев сократилась с 2001 года на 11,45 млн человек и на тот момент составляла 37 млн человек.

28 ноября ООН признала Украину одной из лидеров по вымиранию населения. Аналитики организации пришли к выводу, что к 2050 году население страны может снизиться до 35 млн человек.

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