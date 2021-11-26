Зеленский заявил о возможности привлечения Apple и Microsoft к проведению выборов

Киев изучает возможность участия компаний Microsoft и Apple в проведении онлайн-выборов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 26 ноября, в ходе пресс-конференции.

«Мы прорабатываем варианты касательно онлайн-выборов. Они не могут быть без решения Верховной рады. Этот вопрос мы прорабатываем с лучшими компаниями. <...> Без лишних спойлеров, это компании Microsoft и Apple», — приводит слова Зеленского издание «КП в Украине».

Вопрос организации онлайн-голосования находится в ведении украинского министерства цифровой трансформации, отметил глава государства, добавив, что позднее на данный вопрос ответит глава ведомства Михаил Федоров.

В настоящий момент сроки, когда будет запущен сервис по онлайн-выборам, неизвестны, подчеркнул Зеленский. По его словам, помимо электронного голосования, граждане смогут также участвовать в традиционном формате выборов.

Ранее в этот день украинский лидер сообщил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. Он добавил, что в этом вопросе будет советоваться со своими детьми, поскольку «они страдают от его профессии».

10 сентября Зеленский сказал, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Он также подчеркнул, что президентство стало для него вызовом. Он выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

Ранее, 22 августа, Зеленский отметил, что еще рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок. Он также заявил, что нельзя принимать решение, опираясь лишь на собственные амбиции. По мнению политика, выиграть на обещаниях второй раз не получится.

Также в августе украинский лидер высказался о своих заслугах на посту главы государства. Ключевым достижением он назвал движение Украины в сторону субъектности, когда внешние игроки не манипулируют политикой страны. Кроме того, Зеленский высоко оценил развитие инфраструктуры за последние 2,5 года и указал на то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал эти заявления напыщенной речью со ставкой на вранье. Он также указал на ложь украинского президента в отношении развитой инфраструктуры и отметил, что крымчане, возвращающиеся из поездок по Украине, говорят, что там «дороги из дремучих 1970-х и инфраструктура такая же».

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.