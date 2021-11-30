Цена нефти Brent впервые с августа опустилась ниже $70 за баррель

Цена нефти Brent снизилась ниже $70 за баррель впервые с 24 августа. Это следует из данных торгов лондонской биржи ICE во вторник 30 ноября.

Утром во вторник мировые цены на нефть в среднем понизились на 3%. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $71.

23 ноября президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичное решение приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Американский лидер отметил, что использование дополнительных резервов нужно для снижения цен на топливо для американцев, а также для балансировки спроса и предложения на рынке после пандемии.

2 ноября финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин рассказал «Известиям», что в долгосрочной перспективе на несколько лет нефть сорта Brent может подорожать до $120–130 за баррель.

По его словам, в долгосрочной перспективе черное золото будет только дорожать, и на это накладывается ряд факторов, первый и главный из которых — энергетический кризис.

В тот же день аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук отметил, что решение США о выпуске нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок. Аргументируя свою позицию, эксперт указал на то, что отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы, причем не только на нефть, но и на газ.