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Путин сравнил число совершаемых из России и США хакерских атак

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Президент России Владимир Путин 30 ноября заявил, что из России совершается в разы меньше хакерских атак, чем из других государств, в том числе из США.

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«Количество хакерских атак с территории России в разы меньше, чем с территорий других стран, скажем, меньше, чем с территории США. Самое большое количество кибератак зафиксировано международными структурами, не нашими, не российскими структурами, в том числе американскими структурами, из киберпространства США», — сказал Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

Также глава государства отметил, что количество кибератак на российские ресурсы увеличилось в разы по сравнению с прошлым годом.

«Мы намерены это делать (бороться с киберпреступностью. — Ред.), мы будем это делать. Мы в этом заинтересованы, потому что количество атак на наши ресурсы не уменьшается, наоборот, увеличилось за первые девять месяцев текущего года, не помню на сколько процентов, помню, что в разы уже по сравнению с прошлым годом», — сказал президент.

Путин также отметил, что надеется на результативность начавшейся совместной работы экспертных групп России и США в сфере кибербезопасности.

«Сейчас после встречи в Женеве с вновь избранным президентом США (Джо Байденом — Ред.) мы договорились о том, что мы эту работу начнем. И экспертные группы уже созданы и работают совместно. Надеюсь, что это приведет к положительному результату не только для США и России, но и послужит хорошим толчком для глобального сотрудничества на площадке, прежде всего, ООН», — сказал президент РФ.

11 ноября в Минцифры РФ сообщили о кибератаке на портал «Госуслуги», которая была отражена накануне. В ведомстве отметили, что ее мощность была рекордной для портала и превысила 680 гигабит в секунду.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, подобного рода «кибернападения» являются DDоS-атаками, нацеленными на затруднение доступа к сервису.

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