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Источник рассказал подробности о проводимой Рашкину операции

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Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину делают операцию на глаза. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил источник «РИА Новости» в московском горкоме КПРФ.

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«Валерию Рашкину делают вторую плановую операцию на глаза. Вероятно, в течение недели он вернется к работе. После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был», — рассказал собеседник агентства.

Сообщения о том, что Рашкин попал в больницу, появились в СМИ ранее во вторник. Депутат Госдумы Николай Коломейцев рассказал, что представитель КПРФ находится на операции, но подробности не уточнил.

Как сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, операция была плановая, но Рашкин был вынужден ее перенести из-за процесса в связи с незаконной охотой.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября депутат признался, что застрелил лося. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости.

25 ноября на слушаниях по делу Рашкина в ГД было принято решение лишить его депутатской неприкосновенности после выявления факта незаконной охоты. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался.

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