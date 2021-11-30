Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о нагнетании США истерии у российских границ
Общество
Более 32 600 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Общество
В шахте «Листвяжная» остались тела 38 горняков и двух спасателей
Мир
Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле
Мир
В Совфеде пообещали зеркально отвечать на высылку дипломатов из США
Общество
Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации
Общество
Врач заявила об эффективности вакцин против штамма «Омикрон»
Общество
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра
Общество
В Госдуме предложили избавить наследников от долгов умершего близкого
Мир
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане

Зюганов прокомментировал сообщения о госпитализации Рашкина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову неизвестны причины госпитализация депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом 30 ноября он рассказал «Газете.Ru».

Охотник на Охотном: как Госдума снимала неприкосновенность с Рашкина
Почему парламентарии не нашли оснований отказать в лишении коммуниста депутатского мандата

«Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить. Попозже прокомментируем, сейчас не могу пока», — заявил Зюганов.

Сообщения о том, что Рашкин попал в больницу, появились в СМИ ранее во вторник. Отмечалось, что у политика на нервной почве в связи с решением о снятии с него неприкосновенности обострилась давняя глазная болезнь. По словам депутата Госдумы Николая Коломейцева, представитель КПРФ находится на операции.

25 ноября на слушаниях по делу Рашкина в ГД было принято решение лишить его депутатской неприкосновенности после выявления факта незаконной охоты. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение уголовного дела.

На заседании выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он подчеркнул, что Рашкин, как охотник с 20-летним стажем, не мог не знать правил, однако сознательно пошел на незаконную охоту.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября депутат признался, что застрелил лося. Он заявил, что перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021