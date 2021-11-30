Зюганов прокомментировал сообщения о госпитализации Рашкина

Лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову неизвестны причины госпитализация депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом 30 ноября он рассказал «Газете.Ru».

«Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить. Попозже прокомментируем, сейчас не могу пока», — заявил Зюганов.

Сообщения о том, что Рашкин попал в больницу, появились в СМИ ранее во вторник. Отмечалось, что у политика на нервной почве в связи с решением о снятии с него неприкосновенности обострилась давняя глазная болезнь. По словам депутата Госдумы Николая Коломейцева, представитель КПРФ находится на операции.

25 ноября на слушаниях по делу Рашкина в ГД было принято решение лишить его депутатской неприкосновенности после выявления факта незаконной охоты. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение уголовного дела.

На заседании выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он подчеркнул, что Рашкин, как охотник с 20-летним стажем, не мог не знать правил, однако сознательно пошел на незаконную охоту.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября депутат признался, что застрелил лося. Он заявил, что перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости.