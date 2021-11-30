Зоопарк в Москве закрылся из-за штормового предупреждения

Администрация Московского зоопарка сообщила о закрытии учреждения для посетителей во вторник, 30 ноября, из-за штормового предупреждения на фоне усиления юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с.

«Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий.

Следите за новостями и будьте осторожны», — заявили в пресс-службе организации.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прогноз погоды в столице становится тревожнее и предупредил об усилении штормового ветра в городе. По его словам, порывы ветра до 25 м/с и представляет реальную опасность для жизни.

Он призвал москвичей беречь себя и отметил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Кроме того, во вторник в столичном комплексе городского хозяйства рекомендовали жителям Москвы воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с. Отмечалось, что информация об ухудшении погодных условий транслируется на видеоэкранах города. Вместе с этим осуществляется патрулирование парков и зон отдыха города, где граждан предупреждают о ветре.

В столичном главке МЧС России 30 ноября указали, что неблагоприятная погода будет сохранятся до 21:00 текущего дня. Граждан попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.