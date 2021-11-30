Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о нагнетании США истерии у российских границ
Общество
Более 32 600 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Общество
В шахте «Листвяжная» остались тела 38 горняков и двух спасателей
Мир
Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле
Мир
В Совфеде пообещали зеркально отвечать на высылку дипломатов из США
Общество
Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации
Общество
Врач заявила об эффективности вакцин против штамма «Омикрон»
Общество
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра
Общество
В Госдуме предложили избавить наследников от долгов умершего близкого
Мир
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане

Собянин предупредил москвичей об опасном для жизни усилении штормового ветра

Сергей Собянин предупредил об усилении штормового ветра в Москве
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прогноз погоды в столице становится тревожнее и предупредил об усилении штормового ветра в городе. Соответствующее сообщение появилось во вторник, 30 ноября, на официальной странице градоначальника в соцсети «ВКонтакте».

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

«Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 м/с. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни», — указал мэр.

Он призвал москвичей беречь себя и отметил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее в этот же день в столичном комплексе городского хозяйства рекомендовали жителям Москвы воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с. Отмечалось, что информация об ухудшении погодных условий транслируется на видеоэкранах города. Вместе с этим осуществляется патрулирование парков и зон отдыха города, где граждан предупреждают о ветре.

В свою очередь в региональном главке МЧС России отметили, что неблагоприятная погода будет сохранятся с 10:00 до 21:00 30 ноября. Граждан попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021