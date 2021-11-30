Собянин предупредил москвичей об опасном для жизни усилении штормового ветра

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прогноз погоды в столице становится тревожнее и предупредил об усилении штормового ветра в городе. Соответствующее сообщение появилось во вторник, 30 ноября, на официальной странице градоначальника в соцсети «ВКонтакте».

«Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 м/с. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни», — указал мэр.

Он призвал москвичей беречь себя и отметил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее в этот же день в столичном комплексе городского хозяйства рекомендовали жителям Москвы воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с. Отмечалось, что информация об ухудшении погодных условий транслируется на видеоэкранах города. Вместе с этим осуществляется патрулирование парков и зон отдыха города, где граждан предупреждают о ветре.

В свою очередь в региональном главке МЧС России отметили, что неблагоприятная погода будет сохранятся с 10:00 до 21:00 30 ноября. Граждан попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.